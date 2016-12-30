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В Вашингтоне заявляют о готовности к российскому ответу на новые санкции http://www.segodnya.ua/img/article/7845/39_main.1483053695.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/39_tn.1483053695.jpg Мир США знают о вероятных ответных мерах Кремля

В Вашингтоне заявляют о готовности к российскому ответу на новые санкции

Сегодня, 01:21

США знают о вероятных ответных мерах Кремля

Лиза Монако. Фото: abcnews.com
Лиза Монако. Фото: abcnews.com

США готовы к ответным мерам со стороны России в связи с новыми американскими санкциями, заявила советник президента США по национальной безопасности Лиза Монако.

"Мы готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти", – заявила она в эфире телеканала CNN.

Ранее МИД РФ сообщил, что российские контрмеры в связи с решением уходящего президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов и ввести санкции за причастность к кибератакам будут оглашены в пятницу.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан. А.Белан в ноябре 2013 г. вошел в составленный ФБР список самых разыскиваемых хакеров. По данным ФБР, А.Белан в период с января 2012 г. по апрель 2013 г. проник в сети трех крупных американских онлайн магазинов, расположенных в Неваде и Калифорнии. По мнению следователей, подозреваемый похитил базы данных, которые содержали информацию и пароли миллионов пользователей.

Сообщалось, что сотрудникам ФБР ранее удалось выявить и нейтрализовать глобальную сеть зараженных компьютеров под названием Gameover Zeus, нанесшую многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США. Как заявили представители американского ведомства, "многолетнее расследование ФБР выявило группу тесно связанных между собой киберпреступников, которые в основном базировались в России и Украине".

Главным подозреваемым являлся российский гражданин Е.Богачев, который, как полагают в ФБР, вместе с сообщниками нанес ущерб американским компаниям и гражданам США более чем на $100 млн.

По информации ФБР, обвиняемые посредством сети Gameover Zeus перехватывали пароли компаний и рядовых американцев, впоследствии используя их для кражи денег с помощью компьютера жертвы.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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