В Великобритании вор застрял в окне туалета на втором этаже

Сегодня, 19:07

Суд приговорил грабителя к тюремному заключению на срок два года и пять месяцев

Грабитель отсидит срок. Фото: AFP
Грабитель отсидит срок. Фото: AFP

В Великобритании осужден вор, который пытался забраться в частный дом через окно и застрял, сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Рэдклифф, графство Большой Манчестер. Возвращающаяся из магазина пожилая женщина заметила, что окно туалета на втором этаже ее дома открыто, и из него свисает незнакомый мужчина.

Вызванные полицейские обнаружили беспомощного вора, застрявшего с внешней стороны стены на высоте 4,5 метров.

"Мы посмеялись, но хозяйка дома была сильно шокирована этим", — рассказал журналистам сержант Ричард Гарленд из полиции Большого Манчестера.

Пожарным понадобилось двадцать минут, чтобы извлечь мужчину из окна и сдать его стражам порядка. На земле 47-летний Шон Крошоу сознался в попытке взлома с целью совершения кражи. Суд приговорил его к тюремному заключению на срок два года и пять месяцев.

В декабре сообщалось, что в США полиция задержала вора, который застрял в вентиляции. Местные жители услышали его вопли и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в трубе на крыше пиццерии.
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Источник:

Lenta.ru

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