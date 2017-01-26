В Венеции беженец утонул под смех и крики толпы (видео)

Спасатели никого не обвинили в гибели парня, но отметили, что можно было и помощь

В Венеции в Большом канале под смех и крики толпы утонул 22-летний беженец из Гамбии, сообщает The Independent.

Никто не прыгнул на помощь тонущему, однако ему бросили несколько спасательных кругов, которыми мужчина не воспользовался.

"Давай плыви домой", — кричали люди.

Спасатели заявили, что не хотят никого обвинять в гибели мужчины, но его можно было бы спасти, если бы кто-то из свидетелей происшествия пришел на помощь.

Местные СМИ сообщили, что погибший прибыл из Африки в 2015 году и получил статус беженца.

Ранее сообщалось, что профильные агентства ООН и неправительственные организации заявили о необходимости дополнительных 4,6 миллиарда долларов сверх расходов, запланированных на 2017-2018 годы.

Это сумма прибавится к уже утвержденным расходам на 2017-2018 годы в размере 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, в случае утверждения общие расходы на содержание сирийских беженцев достигнут восьми миллиардов долларов.

Эти средства в рамках регионального плана идут на обеспечение нужд 13,5 миллионов сирийских беженцев. Из этого числа порядка 6,3 миллионов человек находятся на положении внутренне перемещенных лиц, а около 3,9 миллионов проживают в труднодоступных районах.

Кроме того, финансовую поддержку получают те, кто размещает у себя вынужденных переселенцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте.