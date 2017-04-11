В Венесуэле полиция жестко разогнала марш оппозиции

В Каракасе произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ

В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла демонстрация оппозиционных сил. Активисты выступают против решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента, пишет AFP. Уличное сражение продолжалось около часа.

По последним данным, 57 человек пострадали. Большинство из них отравились слезоточивым газом, который применили силовики. Еще один мужчина получил травму черепа.