В Венесуэле полиция жестко разогнала марш оппозиции

Вчера, 12:58

В Каракасе произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла демонстрация оппозиционных сил. Активисты выступают против решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента, пишет AFP. Уличное сражение продолжалось около часа.

По последним данным, 57 человек пострадали. Большинство из них отравились слезоточивым газом, который применили силовики. Еще один мужчина получил травму черепа.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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