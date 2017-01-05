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В Японии группа дельфинов сбежала из аквариума http://www.segodnya.ua/img/article/7857/28_main.1483610397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/28_tn.1483610397.jpg Мир Животным помогли уплыть, но это представляет для них опасность

В Японии группа дельфинов сбежала из аквариума

Сегодня, 11:58

Животным помогли уплыть, но это представляет для них опасность

В аквариуме дельфины защищены от охоты. Фото: Pixabay
В аквариуме дельфины защищены от охоты. Фото: Pixabay

Из аквариума в японском городке Тайцзи сбежала группа дельфинов. Город при этом известен скандальной ежегодной охотой на этих животных, пишет BBC.

Сотрудники центра Dolphin Base обнаружили, что сетки, которые отделяют бассейн для дельфинов от океана, были изрезаны. Это помогло четырем животным покинуть центр.

Впоследствии трое дельфинов сами вернулись. Еще один остается на свободе, но плавает неподалеку.

Dolphin Base выразил недовольство таким поступком неизвестного человека, который, по словам сотрудников цетра, подверг дельфинов опасности.

Как известно ежегодная охота на дельфинов и китов в Тайцзи длится с сентября по март и часто провоцирует международную критику.
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