В Японии новое мощное землетрясение: Токио серьезно "потрусило"

Метеорологи в свою очередь успокаивают, заявляя, что угрозы цунами у берегов Японии нет

Японию продолжают сотрясать подземные толчки, и на этот раз не повезло префектуре Ибараки, которая находится рядом с Токио, где было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров в префектуре Ибараки. Кроме того, полка нет данных о возможных разрушениях и пострадавших. Метеорологи в свою очередь успокаивают, заявляя, что угрозы цунами нет.

Магнитуда показывает мощность подземных толчков, но не дает возможности судить о степени их воздействия на объекты на поверхности Земли. По этой причине в Японии ввели собственную семибалльную шкалу в дополнение к международной. Согласно японской системе оценки, сила нынешнего землетрясения в префектуре Ибараки составила шесть баллов, в то время как в Токио лишь три балла.

Стоит отметить, месяц назад в Японии произошло два мощных землетрясения за сутки. В первом случае магнитуда подземных толчков составила 7,3 балла, была объявлена угроза цунами высотой до трех метров. На следующий день все в той же префектуре Фукусима был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7.

Напомним, сегодня, 28 декабря, около 01:21 жители южных районов Одесской области – г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса – почувствовали незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр же землетрясения был в Румынии.