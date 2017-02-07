В Японии стартовал крупнейший в мире фестиваль зимних скульптур (видео)

Сегодня, 14:43

Ежегодно на праздник снежных скульптур приезжает около двух миллионов человек


В японском городе Саппоро стартовал крупнейший в мире фестиваль зимних скульптур. Здесь возвели более 200 скульптур: от копий архитектурных сооружений до героев мультфильмов и кино.

На фестивале можно увидеть 18-ти метровую Триумфальную Арку, почти как в Париже и гигантскую голову Дональда Трампа, которые встречают гостей ежегодного фестиваля снега.

"Мы здесь впервые. Пораженные масштабами и тем насколько проработаны детали всех экспонатов", – поделились впечатлениями посетители фестиваля.

Отмечается, что для художников в Саппоро завезли 30 тысяч тонн снега. У них было всего четыре дня, чтобы превратить огромные глыбы на произведения искусства.

Примечательно, что герои культовых Звездных Войн и японских аниме вечером оживают. Организаторы освещают экспонаты при помощи 3D проекторов, запускают звуковое и световое шоу.

"Построение ледяных скульптур стало очень популярным в Японии. Несмотря на то что это будние дни, мы бы очень хотели, чтобы люди пришли", – отметил член исполнительного комитета Снежного фестиваля в Саппоро Эри Дои.

Традиционно фестиваль проходит на трех площадках в парке Одори, на стадионе Цудому и в районе Сусукино. Ежегодно на праздник снежных скульптур приезжает около 2 млн человек.
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Источник:

"Сегодня"

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