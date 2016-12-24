В Японии выпустили смешную видеоинструкцию по пользованию туалетами (видео)
В ролике показывается, как правильно использовать японские туалеты, где есть даже напольные унитазы
Японское ноу-хау разработали специально для туристов, которые после просмотра инструкции смогут свободно пользоваться уборной, сообщает Daily Mail.
Правильное поведение в уборных на видео демонстрирует мужчина в костюме и галстуке. Туристов, в частности, информируют о том, что в Японии существуют как напольные унитазы, предполагающие сиденье на корточках, так и обычные.
В ролике также показывается, как пользоваться биде. Путешественников призывают не мыть там руки. В конце записи зарубежных гостей информируют о специальной бумаге для протирания смартфонов, которая есть в уборных токийского аэропорта Нарита. На ней также напечатана инструкция по подключению к Wi-Fi в воздушной гавани.
Как сообщалось, в Японии тестируют необычный способ доставки пиццы: в зимнее время для этой работы планируют использовать оленей.
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