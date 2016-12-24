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В Японии выпустили смешную видеоинструкцию по пользованию туалетами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/37_main.1482505540.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/37_tn.1482505540.jpg Мир В ролике показывается, как правильно использовать японские туалеты, где есть даже напольные унитазы

В Японии выпустили смешную видеоинструкцию по пользованию туалетами (видео)

Сегодня, 04:27

В ролике показывается, как правильно использовать японские туалеты, где есть даже напольные унитазы


Японское ноу-хау разработали специально для туристов, которые после просмотра инструкции смогут свободно пользоваться уборной, сообщает Daily Mail.

Правильное поведение в уборных на видео демонстрирует мужчина в костюме и галстуке. Туристов, в частности, информируют о том, что в Японии существуют как напольные унитазы, предполагающие сиденье на корточках, так и обычные.

В ролике также показывается, как пользоваться биде. Путешественников призывают не мыть там руки. В конце записи зарубежных гостей информируют о специальной бумаге для протирания смартфонов, которая есть в уборных токийского аэропорта Нарита. На ней также напечатана инструкция по подключению к Wi-Fi в воздушной гавани.

Как сообщалось, в Японии тестируют необычный способ доставки пиццы: в зимнее время для этой работы планируют использовать оленей.
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Источник:

Lenta.ru

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