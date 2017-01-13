В Японии замерзла женщина, США заливает дождями, а в Германии штормит (видео)

Первая смерть от морозов в Японии. Погибла пожилая женщина. В Германии из-за гололеда остановилось движение на некоторых автобанах. А в США обрушилась крыша в школе из-за толстого слоя снега.

Япония страдает от сильных снегопадов. По меньшей мере, один человек погиб – 61-летнюю женщину нашли мертвой в сугробе. Снежные сугробы местами достигают 2 метров. Температура воздуха упала до -15 градусов. Если в мегаполисах дороги расчистили коммунальщики, то в маленьких городах и селах самим жильцам пришлось чистить снег. Синоптики прогнозируют сильные осадки в выходные. Поэтому власти призывают людей не покидать дома.

Снежный шторм "Эгон" бушует на западе Германии. В некоторых регионах парализовано транспортное сообщение. На всю ночь остановились автобаны в окрестностях Кельна. Десятки грузовиков простояли несколько часов – не могли двигаться из-за сильного гололеда.

А в Великобритании из-за непогоды отменяют авиарейсы. Тысячам людей советуют эвакуироваться из Восточного побережья страны – в ближайшее время по нему ударят сильные осадки и мощные ветры, прогнозируют синоптики.

Внеплановые каникулы в одной из американских школ. Крыша учебного заведения не выдержала тяжести снега и рухнула. Никто из школьников не пострадал – детей вовремя эвакуировали.

На западе США уже неделю продолжаются сильные осадки. От непогоды страдают сразу несколько штатов.

В то же время отдельные смельчаки приезжают в Йосемитский национальный парк. Заснеженный заповедник превратился в настоящую сказку. Чтобы полюбоваться такой красотой некоторые туристы преодолевают тысячи километров.

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