В Йемене десятки человек стали жертвами авиаудара

Целью стал рынок недалеко от границы с Саудовской Аравией

Более 20 человек стали жертвами авиаудара, нанесенного авиацией арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии на севере Йемена, передает УНН со ссылкой на DW.

Бомбардировка была осуществлена в субботу, 17 июня, по рынку в районе Шада йеменской провинции Саада недалеко от границы с Саудовской Аравией.

Как сообщил официальный представитель провинции Саада, спасатели некоторое время не могли добраться к району бомбардировки, поскольку опасались попасть под артиллерийские обстрелы, которые наносили по этой территории.

По словам представителя больницы, большинство жертв работали на рынке. Этот рынок известен также как центр торговли наркосодержащего растения кат, которое распространено в Йемене, однако запрещено в Саудовской Аравии.