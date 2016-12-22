В ЮАР братья погибли при попытке изнасиловать крокодила

Мужчины страдали от импотенции, а местный колдун посоветовал народное средство лечения

Три брата из южно-африканской провинции Лимпопо погибли при попытке изнасиловать самку крокодила.

Мужчины страдали от импотенции, и местный колдун предложил им "народное" средство лечения. Для помощи в борьбе с недугом мужчины из ЮАР обратились к местному колдуну, который выдал братьям амулет под названием "муфи".

Братьям удалось схватить рептилию, однако в этот момент на них напали сородичи аллигатора, сообщает ZW News.

Мать и отец погибших говорят, что не винят колдуна в произошедшем.

"Мы верим, что муфи помогает, таких случаев было множество. Раз амулет не сработал, значит, так тому и быть. Нам остается только принять это как данность", — рассказал отец погибших братьев.

Власти ЮАР предостерегают сограждан от лечения народными методами.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на голую пару в джакузи.