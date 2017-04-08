В задавившем людей грузовике в Стокгольме найдена взрывчатка
Исполнитель теракта в бегах, а в городе действует план-перехват
Сумка с взрывчаткой обнаружена в грузовике, на котором террорист въехал в толпу людей в центре Стокгольма.
Информацию об этом передает SVT со ссылкой на источники в полиции.
Официально в ведомстве сообщают, что задержанный накануне в связи с происшествием мужчина, предположительно, был за рулем грузовика в момент теракта.
Напомним, в Стокгольме в результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, еще 15 пострадали, девять из них в критическом состоянии.
Накануне в центре города грузовик въехал в толпу прохожих. Исполнитель до их пор в бегах.
Исполнитель теракта до сих пор в бегах. В Стокгольме действует план-перехват.
Ночью задержали второго подозреваемого, первого – в течение нескольких часов допрашивали. В причастности к теракту он, якобы, признался сам.
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