В задавившем людей грузовике в Стокгольме найдена взрывчатка

Исполнитель теракта в бегах, а в городе действует план-перехват

Сумка с взрывчаткой обнаружена в грузовике, на котором террорист въехал в толпу людей в центре Стокгольма.

Информацию об этом передает SVT со ссылкой на источники в полиции.

Официально в ведомстве сообщают, что задержанный накануне в связи с происшествием мужчина, предположительно, был за рулем грузовика в момент теракта.

Напомним, в Стокгольме в результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, еще 15 пострадали, девять из них в критическом состоянии.

Накануне в центре города грузовик въехал в толпу прохожих. Исполнитель до их пор в бегах.

Исполнитель теракта до сих пор в бегах. В Стокгольме действует план-перехват.

Ночью задержали второго подозреваемого, первого – в течение нескольких часов допрашивали. В причастности к теракту он, якобы, признался сам.