В задавившем людей грузовике в Стокгольме найдена взрывчатка

8 Апреля 2017, 10:58

Исполнитель теракта в бегах, а в городе действует план-перехват

В Швеции произошел теракт. Фото: AFP
В Швеции произошел теракт. Фото: AFP

Сумка с взрывчаткой обнаружена в грузовике, на котором террорист въехал в толпу людей в центре Стокгольма.

Информацию об этом передает SVT со ссылкой на источники в полиции.

Официально в ведомстве сообщают, что задержанный накануне в связи с происшествием мужчина, предположительно, был за рулем грузовика в момент теракта.

Напомним, в Стокгольме в результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, еще 15 пострадали, девять из них в критическом состоянии.

Накануне в центре города грузовик въехал в толпу прохожих. Исполнитель до их пор в бегах.

Исполнитель теракта до сих пор в бегах. В Стокгольме действует план-перехват.

Ночью задержали второго подозреваемого, первого – в течение нескольких часов допрашивали. В причастности к теракту он, якобы, признался сам.
Швеция, террорист, теракт, погибли, грузовик, взрывчатка, задержанный, исполнитель, стокгольм, план-перехват

Вы сейчас просматриваете новость "В задавившем людей грузовике в Стокгольме найдена взрывчатка". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Взгляд

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Стефан Левен. Фото: joinfo.ua

Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком в центре Стокгольма

7 Апреля, 17:37

Левен отметил, что удалось задержать подозреваемого в совершении наезда на людей в центре Стокгольма

Мир

О мотивах преступника пока не сообщается, фото AFP

Один задержанный по факту теракта в Стокгольме признал свою вину - источник

8 Апреля, 01:52

О мотивах преступника пока не сообщается

Мир

Число жертв теракта в Швеции возросло до пяти человек. Фото: AFP

Теракт в Швеции: число жертв возросло до пяти - СМИ

7 Апреля, 17:36

Неизвестный в шведской столице протаранил толпу людей

Мир

Задержанный в связи с терактом в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана, фото AFP

Задержанный в связи с терактом в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана

8 Апреля, 03:22

Сообщается, что якобы в Facebook задержанного были найдены пропагандистские материалы террористической организации "Исламское государство"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования