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В захваченном Airbus A320 осталось только несколько членов экипажа, заложники отпущены – премьер Мальты http://www.segodnya.ua/img/article/7825/12_main.1482503264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/12_tn.1482503264.jpg Мир Угонщики ливийского самолета отпустили 109 пасссажиров, сообщил Джозеф Мускат

В захваченном Airbus A320 осталось только несколько членов экипажа, заложники отпущены – премьер Мальты

Вчера, 16:25

Угонщики ливийского самолета отпустили 109 пасссажиров, сообщил Джозеф Мускат

Заложники выходят из Airbus A320 на Мальте. Фото: AFP
Заложники выходят из Airbus A320 на Мальте. Фото: AFP

Из пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, отпущены почти все заложники. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его сообщениям, угонщики отпустили в несколько приемов 109 пассажиров. Отметим, что ранее премьер сообщал о 111 пассажирах и семи членах экипажа в заложниках у угонщиков.

"Потенциально двое угонщиков и некоторые члены экипажа все еще на борту самолета", – написал Мускат.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, вов ремя выполнения рейса Сабха-Триполи. Различные источники сообщают об одном или двух угонщиках, у которых есть ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальной информации об их требованиях на данный момент нет.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщают также, что в переговорах с угонщиками участвует министр транспорта Ливии.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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