В захваченном Airbus A320 осталось только несколько членов экипажа, заложники отпущены – премьер Мальты

Из пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, отпущены почти все заложники. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его сообщениям, угонщики отпустили в несколько приемов 109 пассажиров. Отметим, что ранее премьер сообщал о 111 пассажирах и семи членах экипажа в заложниках у угонщиков.

"Потенциально двое угонщиков и некоторые члены экипажа все еще на борту самолета", – написал Мускат.

