В захваченном Airbus A320 осталось только несколько членов экипажа, заложники отпущены – премьер Мальты

Из пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, отпущены почти все заложники. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его сообщениям, угонщики отпустили в несколько приемов 109 пассажиров. Отметим, что ранее премьер сообщал о 111 пассажирах и семи членах экипажа в заложниках у угонщиков.

"Потенциально двое угонщиков и некоторые члены экипажа все еще на борту самолета", – написал Мускат.

Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, вов ремя выполнения рейса Сабха-Триполи. Различные источники сообщают об одном или двух угонщиках, у которых есть ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальной информации об их требованиях на данный момент нет.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщают также, что в переговорах с угонщиками участвует министр транспорта Ливии.