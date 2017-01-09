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В Женеве возобновляются переговоры по объединению Кипра http://www.segodnya.ua/img/article/7864/86_main.1483952526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/86_tn.1483952526.jpg Мир Переговоры между президентом Кипра Анастасиадис и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи аналитики называют исторической возможностью

В Женеве возобновляются переговоры по объединению Кипра

Сегодня, 10:57

Переговоры между президентом Кипра Анастасиадис и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи аналитики называют исторической возможностью

Акынджи и Анастасиадис. Фото: aa.com.tr
Акынджи и Анастасиадис. Фото: aa.com.tr

Греческие и турецкие лидеры Кипра 9 января планируют при посредничестве ООН возобновить мирные переговоры, сообщает "Радио свобода".

Переговоры между президентом Кипра Анастасиадис и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи в Женеве аналитики называют исторической возможностью положить конец конфликту, который разделяет остров в Средиземном море в течение многих десятилетий.

"Мы не находимся в той точке, чтобы переговоры в Женеве сказались окончательным решением. Мы должны быть осторожными", – сказал Акинчи 8 января.

Анастасиадис отметил, что следует на переговоры "с надеждой, уверенностью и единством".

Предыдущий раунд мирных переговоров, который состоялся в ноябре 2016 года, завершился без прорыва.

Кипр разделен с 1974 года, когда турецкие войска вторглись на остров в ответ на поддержанный Афинами государственный переворот, инициаторы которого стремились союза с Грецией.

Лидеры турецких киприотов объявили позже о создании отдельного государства на севере острова, но это образование признала только Анкара.

Международно признанной государством на Кипре является контролируемая греками-киприотами часть острова. Кипр также является членом ЕС.
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