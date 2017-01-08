В жутком ДТП в Марокко заживо сгорели 10 человек

В результате автомобильной аварии на юге Марокко сгорели десять человек, еще 22 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает "Знай" со ссылкой на Voaafrique, на трассе, следующей в город Агадир, столкнулись автобус и грузовик. После столкновения машины охватил огонь. Пострадавшие с тяжелыми травмами были эвакуированы в город Марракеш, остальные – госпитализированы в Агадире.

В настоящий момент правоохранители и спасатели работают на месте происшествия, выясняют причину аварии.