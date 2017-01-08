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В жутком ДТП в Марокко заживо сгорели 10 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7862/64_main.1483829833.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/64_tn.1483829833.jpg Мир Еще 22 получили травмы различной степени тяжест

В жутком ДТП в Марокко заживо сгорели 10 человек

Сегодня, 01:28

Еще 22 получили травмы различной степени тяжест

Десять человек сгорели заживо
Десять человек сгорели заживо

В результате автомобильной аварии на юге Марокко сгорели десять человек, еще 22 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает "Знай" со ссылкой на Voaafrique, на трассе, следующей в город Агадир, столкнулись автобус и грузовик. После столкновения машины охватил огонь. Пострадавшие с тяжелыми травмами были эвакуированы в город Марракеш, остальные – госпитализированы в Агадире.

В настоящий момент правоохранители и спасатели работают на месте происшествия, выясняют причину аварии.
ДТП, Марокко, грузовик, столкнулись

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