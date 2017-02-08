В Зимбабве послу США посоветовали "повеситься на банановом дереве"

Власти Зимбабве резко раскритиковали дипломатов из США, которые высказали озабоченность в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране, передает Корреспондент.net со ссылкой на Herald.

Напомним, 6 февраля посольство США в Хараре заявило о "продолжающемся ухудшении" соблюдения прав человека в Зимбабве. Поводом для этого стал арест местного пастора Ивэна Маварире, который инициировал протестное движение в социальных сетях.

Пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба в ответ на заявление назвал американского посла Гарри К. Томаса-младшего "остатком ужасной эпохи", имея в виду конфликтные отношения между администрацией экс-президента США Барака Обамы и зимбабвийского лидера Роберта Мугабе.

"Он (посол США) думает, что может нами командовать. Пусть он идет и повесится на банановом дереве", – заявил Чарамба.

Представитель президента Зимбабве подчеркнул, что страна "ждет сигнал от новой администрации США".

Ранее сообщалось, что в Зимбабве протестовали против состояния экономики, коррупции, нарушений прав человека и требовали отставки президента Роберта Мугабе.