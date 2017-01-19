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В Зимбабве шесть человек погибли от удара молнии во время похорон http://www.segodnya.ua/img/article/7896/31_main.1484781586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/31_tn.1484781586.jpg Мир Инцидент произошел в провинции Северный Матабелеленд

В Зимбабве шесть человек погибли от удара молнии во время похорон

Сегодня, 01:19

Инцидент произошел в провинции Северный Матабелеленд

В Зимбабве шесть человек погибли от удара молнии во время похорон, фото vesti.ru
В Зимбабве шесть человек погибли от удара молнии во время похорон, фото vesti.ru

В Зимбабве молния убила шесть человек, пришедших на похороны. Об этом в среду, 18 января, сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в провинции Северный Матабелеленд на западе страны. Жители деревни собрались, чтобы похоронить сестру вождя. Началась гроза, и молния ударила в дом. Он загорелся, но никто не пострадал. Следующая молния попала в дерево, под которым участники похорон прятались от дождя.

Шесть человек погибли, еще три человека получили ожоги. Один из местных жителей отвез пострадавших на собственном автомобиле в больницу округа Бинга. Им оказали первую помощь и отпустили по домам.

5 января сообщалось, что словацкого мотогонщика Ивана Якеша, участвовавшего в проходящем в Южной Америке ралли-марафоне "Дакар", ударила молния. Электрический разряд не причинил спортсмену серьезного вреда.
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Источник:

Lenta.ru

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