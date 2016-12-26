Валенсия предлагает 14 миллионов фунтов за защитника "Манчестер Юнайтед"
Трансфер Рохо в Испанию станет реальным, если "МЮ" сможет подписать Линделофа
"Валенсия" предпримет попытку приобрести защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, сообщает Mirror.
По данным источника, спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч уже побывал в Англии и провел переговоры с представителями Рохо. Испанский клуб готов заплатить "МЮ" около £ 14 млн за переход аргентинского защитника.
Трансфер Рохо станет более реальным, если манкунианцы смогут подписать шведского защитника "Бенфики" Виктора Нильссона-Линделофа. Ранее сообщалось, что Линделоф может перейти в английский клуб уже в январе.
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