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Валенсия предлагает 14 миллионов фунтов за защитника "Манчестер Юнайтед" http://www.segodnya.ua/img/article/7830/40_main.1482738689.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/40_tn.1482738689.jpg Мир Трансфер Рохо в Испанию станет реальным, если "МЮ" сможет подписать Линделофа

Валенсия предлагает 14 миллионов фунтов за защитника "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 09:51

Трансфер Рохо в Испанию станет реальным, если "МЮ" сможет подписать Линделофа

Маркос Рохо. Фото manutd.com
Маркос Рохо. Фото manutd.com

"Валенсия" предпримет попытку приобрести защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, сообщает Mirror.

По данным источника, спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч уже побывал в Англии и провел переговоры с представителями Рохо. Испанский клуб готов заплатить "МЮ" около £ 14 млн за переход аргентинского защитника.

Трансфер Рохо станет более реальным, если манкунианцы смогут подписать шведского защитника "Бенфики" Виктора Нильссона-Линделофа. Ранее сообщалось, что Линделоф может перейти в английский клуб уже в январе.
футбол, Валенсия, чемпионат Англии, чемпионат Испании, Манчестер Юнайтед, Маркос Рохо

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Источник:

Championat.ru

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