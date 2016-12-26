Валенсия предлагает 14 миллионов фунтов за защитника "Манчестер Юнайтед"

"Валенсия" предпримет попытку приобрести защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, сообщает Mirror.

По данным источника, спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч уже побывал в Англии и провел переговоры с представителями Рохо. Испанский клуб готов заплатить "МЮ" около £ 14 млн за переход аргентинского защитника.

Трансфер Рохо станет более реальным, если манкунианцы смогут подписать шведского защитника "Бенфики" Виктора Нильссона-Линделофа. Ранее сообщалось, что Линделоф может перейти в английский клуб уже в январе.