"Валенсия" прервала серию из восьми матчей без побед

"Валенсия" обыграла "Эспаньол" и прервала серию из восьми матчей без побед в чемпионате Испании.

Встреча 18-го тура прошла в воскресенье в Валенсии и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Мартин Монтойя (17-я минута) и Сантьяго Лоренсо (73-я). У "Эспаоньола" на забил Давид Лопес (85-я).

"Валенсия" в следующем туре 21 января встретится в гостях с "Вильярреалом". "Эспаньол" в этот же день примет "Гранаду".

Таблица чемпионата Испании: