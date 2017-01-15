"Валенсия" прервала серию из восьми матчей без побед
"Валенсия" обыграла "Эспаньол" в матче 18-го тура чемпионата Испании
"Валенсия" обыграла "Эспаньол" и прервала серию из восьми матчей без побед в чемпионате Испании.
Встреча 18-го тура прошла в воскресенье в Валенсии и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Мартин Монтойя (17-я минута) и Сантьяго Лоренсо (73-я). У "Эспаоньола" на забил Давид Лопес (85-я).
"Валенсия" в следующем туре 21 января встретится в гостях с "Вильярреалом". "Эспаньол" в этот же день примет "Гранаду".
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|16
|12
|4
|0
|45-14
|40
|2
|БАРСЕЛОНА
|18
|11
|5
|2
|47-17
|38
|3
|СЕВИЛЬЯ
|17
|11
|3
|3
|36-21
|36
|4
|АТЛЕТИКО
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|18
|8
|7
|3
|26-12
|31
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|7
|АТЛЕТИК
|18
|8
|4
|6
|22-19
|28
|8
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|18
|6
|6
|6
|27-29
|24
|9
|СЕЛЬТА
|17
|7
|3
|7
|28-32
|24
|10
|ЭЙБАР
|17
|6
|5
|6
|22-22
|23
|11
|ЭСПАНЬОЛ
|18
|5
|8
|5
|22-25
|23
|12
|АЛАВЕС
|17
|5
|7
|5
|15-17
|22
|13
|БЕТИС
|18
|6
|3
|9
|20-30
|21
|14
|МАЛАГА
|17
|5
|6
|6
|26-29
|21
|15
|ДЕПОРТИВО
|18
|4
|6
|8
|23-28
|18
|16
|ЛЕГАНЕС
|18
|4
|5
|9
|13-29
|17
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|17
|4
|4
|9
|26-33
|16
|18
|СПОРТИНГ
|17
|3
|3
|11
|17-34
|12
|19
|ГРАНАДА
|17
|1
|6
|10
|14-38
|9
|20
|ОСАСУНА
|17
|1
|5
|11
|16-37
|8
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