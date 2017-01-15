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"Валенсия" прервала серию из восьми матчей без побед http://www.segodnya.ua/img/article/7883/78_main.1484486661.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/78_tn.1484486661.jpg Мир "Валенсия" обыграла "Эспаньол" в матче 18-го тура чемпионата Испании

"Валенсия" прервала серию из восьми матчей без побед

Сегодня, 15:24

"Валенсия" обыграла "Эспаньол" в матче 18-го тура чемпионата Испании

Фото valenciacf.com
Фото valenciacf.com

"Валенсия" обыграла "Эспаньол" и прервала серию из восьми матчей без побед в чемпионате Испании.

Встреча 18-го тура прошла в воскресенье в Валенсии и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Мартин Монтойя (17-я минута) и Сантьяго Лоренсо (73-я). У "Эспаоньола" на забил Давид Лопес (85-я).

"Валенсия" в следующем туре 21 января встретится в гостях с "Вильярреалом". "Эспаньол" в этот же день примет "Гранаду".

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 16 12 4 0 45-14 40
2  БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38
3  СЕВИЛЬЯ 17 11 3 3 36-21 36
4  АТЛЕТИКО 18 10 4 4 32-14 34
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 18 8 7 3 26-12 31
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29
7  АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28
8  ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24
9  СЕЛЬТА 17 7 3 7 28-32 24
10  ЭЙБАР 17 6 5 6 22-22 23
11  ЭСПАНЬОЛ 18 5 8 5 22-25 23
12  АЛАВЕС 17 5 7 5 15-17 22
13  БЕТИС 18 6 3 9 20-30 21
14  МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21
15  ДЕПОРТИВО 18 4 6 8 23-28 18
16  ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17
17  ВАЛЕНСИЯ 17 4 4 9 26-33 16
18  СПОРТИНГ 17 3 3 11 17-34 12
19  ГРАНАДА 17 1 6 10 14-38 9
20  ОСАСУНА 17 1 5 11 16-37 8
Валенсия, чемпионат Испании, Эспаньол

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Источник:

РСпорт

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