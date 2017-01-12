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Вандалы разрисовали стену дома Ронды Роузи http://www.segodnya.ua/img/article/7875/87_main.1484218942.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/87_tn.1484218942.jpg Мир 31 декабря Роузи проиграла чемпионский бой бразильянке Аманде Нуньес

Вандалы разрисовали стену дома Ронды Роузи

Сегодня, 13:02

31 декабря Роузи проиграла чемпионский бой бразильянке Аманде Нуньес

Граффити на стене дома Ронды Роузи
Граффити на стене дома Ронды Роузи

Дом бывшей чемпионки UFC американки Ронды Роузи подвергся нападению вандалов. На стене дома 29-летней американки появилось граффити непонятного содержания.

Напомним, 31 декабря Роузи на 48-й секунде проиграла бразильянке Аманде Нуньес в поединке за титул чемпионки в легчайшем весе.
граффити, смешанные единоборства, Ронда Роузи

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