Вандалы разрисовали стену дома Ронды Роузи
31 декабря Роузи проиграла чемпионский бой бразильянке Аманде Нуньес
Дом бывшей чемпионки UFC американки Ронды Роузи подвергся нападению вандалов. На стене дома 29-летней американки появилось граффити непонятного содержания.
Напомним, 31 декабря Роузи на 48-й секунде проиграла бразильянке Аманде Нуньес в поединке за титул чемпионки в легчайшем весе.
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