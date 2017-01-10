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Вандалы уничтожили верхнюю часть статуи Лео Месси в Буэнос-Айресе http://www.segodnya.ua/img/article/7867/3_main.1484029951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/3_tn.1484029951.jpg Мир Бронзовая фигура пятикратного обладателя "Золотого мяча" пострадала от рук неизвестных

Вандалы уничтожили верхнюю часть статуи Лео Месси в Буэнос-Айресе

Сегодня, 08:31

Бронзовая фигура пятикратного обладателя "Золотого мяча" пострадала от рук неизвестных

Вот что осталось от статуи Лео Месси. Фото Twitter
Вот что осталось от статуи Лео Месси. Фото Twitter

Статуя звезды "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, стала объектом акта вандализма.

Бронзовая фигура пятикратного обладателя "Золотого мяча", которая была установлена минувшим летом в рамках кампании "Не уходи", направленной на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины, была обнаружена без ее верхней части.

"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", – говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.

Статуя Месси установлена на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.
вандалы, скульптура, Барселона, Лионель Месси, сборная Аргентины

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Источники:

ESPN, РСпорт

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