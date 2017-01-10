Вандалы уничтожили верхнюю часть статуи Лео Месси в Буэнос-Айресе

Статуя звезды "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, стала объектом акта вандализма.

Бронзовая фигура пятикратного обладателя "Золотого мяча", которая была установлена минувшим летом в рамках кампании "Не уходи", направленной на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины, была обнаружена без ее верхней части.

"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", – говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.

Статуя Месси установлена на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.