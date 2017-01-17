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Ващиковски: Ле Пен может навредить Польше http://www.segodnya.ua/img/article/7888/88_main.1484639522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/88_tn.1484639522.jpg Мир Французский политик намерена реформировать Евросоюз, что может радикально изменить ситуацию в Европе, считают в польском МИД

Ващиковски: Ле Пен может навредить Польше

Сегодня, 09:52

Французский политик намерена реформировать Евросоюз, что может радикально изменить ситуацию в Европе, считают в польском МИД

Мари Ле Пен. Фото: instagram news_molniya
Мари Ле Пен. Фото: instagram news_molniya

Если кандидат от ультраправой партии Марин Ле Пен победит в президентских выборах во Франции, то она может радикально изменить ситуацию в Евросоюзе, а также это навредит Польше. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает "ГОРДОН" со ссылкой на телеканал Polsat.

Он отметил, что ее победа во Франции не отвечает интересам Варшавы

По словам Ващиковского, Ле пен намерена реформировать Евросоюз, что может радикально изменить ситуацию в Европе.

По словам главы МИД Польши, Ле Пен хочет превратить ЕС в "разрозненную структуру", что неблагоприятно для Варшавы. Ващиковский считает, что подобные шаги приведут к соперничеству между странами ЕС, установив между ними лишь "символические связи".

Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд заявлял, что победа Ле Пен во Франции может заморозить украинско-французские отношения.

В свою очередь сама кандидат в президенты Франции заявила, что в случае своей победы на выборах намерена восстановить нормальные отношения с Россией и признать Крым российским.
Польша, Франция, ЕС, ле пен, МИД Польши, Ващиковский

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