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Вашингтон не считает диалог с Москвой "замороженным", – Госдеп http://www.segodnya.ua/img/article/7818/25_main.1482363775.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/25_tn.1482363775.jpg Мир США имеют "существенный разногласия" в Москвой "по некоторым хорошо известным вопросам", однако заверил, что перерыва в общении стран не было, отметили в Госдепе

Вашингтон не считает диалог с Москвой "замороженным", – Госдеп

Сегодня, 01:40

США имеют "существенный разногласия" в Москвой "по некоторым хорошо известным вопросам", однако заверил, что перерыва в общении стран не было, отметили в Госдепе

Джон Кирби. Фото: AFP
Джон Кирби. Фото: AFP

Диалог между Россией и США по ключевым вопросам сотрудничества сохраняется и не прекращался. Об этом заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, передает телеканал "112 Украина" со ссылкаой на Reuters.

На просьбу журналистов прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о "замороженном состоянии" почти всех уровней диалога с США, Кирби отметил, что ему "трудно сказать, что подразумевается под этим комментарием, но дипломатическое взаимодействие с Россией продолжается по широкому кругу вопросов".

Представитель Госдепартамента также подчеркнул, что США имеют "существенный разногласия" в Москвой "по некоторым хорошо известным вопросам", однако заверил, что перерыва в общении стран не было. Он добавил, что постоянные контакты поддерживаются на уровне посольств.

"У нас есть посольство там в России, и наш посол общается со своими (российскими) партнерами на ежедневной основе", — сказал Кирби.
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