Вашингтон не считает диалог с Москвой "замороженным", – Госдеп

США имеют "существенный разногласия" в Москвой "по некоторым хорошо известным вопросам", однако заверил, что перерыва в общении стран не было, отметили в Госдепе

Диалог между Россией и США по ключевым вопросам сотрудничества сохраняется и не прекращался. Об этом заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, передает телеканал "112 Украина" со ссылкаой на Reuters.

На просьбу журналистов прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о "замороженном состоянии" почти всех уровней диалога с США, Кирби отметил, что ему "трудно сказать, что подразумевается под этим комментарием, но дипломатическое взаимодействие с Россией продолжается по широкому кругу вопросов".

Представитель Госдепартамента также подчеркнул, что США имеют "существенный разногласия" в Москвой "по некоторым хорошо известным вопросам", однако заверил, что перерыва в общении стран не было. Он добавил, что постоянные контакты поддерживаются на уровне посольств.

"У нас есть посольство там в России, и наш посол общается со своими (российскими) партнерами на ежедневной основе", — сказал Кирби.