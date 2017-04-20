Ведущего Fox News, который назвал Путина убийцей, уволили

Сам О'Райли еще в начале апреля опровергал выдвинутые против него обвинения, заявив, что несправедливо стало "мишенью" нападок за свою популярность

Корпорация ХХІ век Фокс решила развестись со звездой кабельных теленовостей Биллом О'Райли за обвинения в его адрес в домогательствах сексуального характера. Об этом руководство корпорации заявило в среду, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Fox Bussiness.

"После тщательного и внимательного рассмотрения заявлений, компания, что Билл О'Райли что он не будет возвращаться на канал Fox News", – отмечается в заявлении.

Сам О'Райли еще в начале апреля опровергал выдвинутые против него обвинения, заявив, что несправедливо стало "мишенью" нападок за свою популярность. По словам адвоката О'Райли, против телеведущего была развернута "грубая кампания", будто он совершил убийство.

Сама юридическая процедура расторжения контракта ведущего с О'Райли пока неизвестна. В частности непонятно, будет ли он иметь возможность попрощаться со зрителями. В корпорации также не сообщили, кто может заменить охрану на шоу.

5 февраля О' Рейли, говоря с президентом США Дональдом Трампом об уважении к Путину, отметил, что тот является бывшим офицером Комитета государственной безопасности, который убивал своих врагов. Американский президент не стал опровергать слова журналиста. "Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая уж невинная?" – отметил Трамп.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потребовал от телеканала извинений за слова журналиста.

"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м",– отметил О'Рейли.