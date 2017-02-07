Ведущий Fox News не стал извиняться за "Путина-убийцу"

Журналист заявил, что извенений от него можно будет дождаться в 2023 году

Ведущий телеканала Fox News Билл ОʼРайли не стал извиняться за свои слова о президенте России Владимире Путине. В начале очередного выпуска ОʼРайли продолжил враждебную риторику в адрес российского президента, заявив, что он является "тираном", – передает RT.

"Я работаю над извинениями, но это может занять некоторое время. Возможно, что вы сможете дождаться их в 2023 году", — заявил журналист.

5 февраля ОʼРайли во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выступил с обвинениями в адрес Путина, назвав его "убийцей". Трамп в свою очередь проигнорировал утверждение журналиста. Глава американского государства заявил, что в США также "много убийц". "Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь", – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.

В свою очередь в Кремле заявили, что оскорблены и хотят получить извинения от американского телеканала Fox News, журналист которого назвал Путина убийцей. "Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом ответ Трампа на вопрос Fox News о Путине Песков оставил без комментариев.

27 января сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перед анонсированным телефонным разговором Трампа с Путиным призвал президента США помнить, что Путин "убийца и бандит" и хочет быть врагом для США.