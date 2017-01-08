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Великобритания намерена выдвинуть ЕС жесткий ультиматум – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7862/82_main.1483860966.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/82_tn.1483860966.jpg Мир Как сообщается, Тереза Мэй даст понять своим европейским коллегам, что Великобритания готова покинуть единый рынок ЕС

Великобритания намерена выдвинуть ЕС жесткий ультиматум – СМИ

Сегодня, 09:44

Как сообщается, Тереза Мэй даст понять своим европейским коллегам, что Великобритания готова покинуть единый рынок ЕС

Тереха Мэй. Фото: 07kbr.ru
Тереха Мэй. Фото: 07kbr.ru

Великобритания займет жесткую позицию в переговорах с ЕС о сохранении своего членства в едином рынке. Об этом со ссылкой на британское издание the Sunday Times пишет Reuters, передает "Укринформ".

"В переговорах (с ЕС о Brexit – Ред.) правительство будет бороться за "привилегированный" доступ к рынку ЕС для ключевых отраслей. Будут также введены рабочие визы, чтобы помочь предприятиям, которые полагаются на иностранных работников, объявлены налоговые каникулы и проведено обучение в рамках новой индустриальной стратегии", – говорится в материале.

При этом руководство Британии готово ультимативно отстаивать свою позицию. "Не называя своих источников, издание отмечает, что Тереза Мэй даст понять своим европейским коллегам, что Великобритания готова покинуть единый рынок ЕС, если ей не удастся достичь удовлетворительного соглашения", – добавляет агентство.

Reuters напоминает, что британские бизнес-круги обращались к властям Великобритании с просьбой избежать "тяжелого Brexit", при котором правительство отдало бы приоритет контролю над миграционными потоками, а не торговым отношениям.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Великобритании не позволят "собирать сливки" в переговорах с ЕС по выходу из блока. "Четыре основные свободы должны быть защищены – свобода передвижения людей, товаров, услуг и капиталов на рынке. Только тогда будет доступ к единому рынку", – добавила Меркель.
Великобритания, переговоры, евросоюз, мэй, Brexit

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