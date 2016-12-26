Великобритания усилит авиаудары в Сирии – СМИ

В Лондоне рассчитывают, что Мосул будет занят оппозицией к весне 2017 года

ВВС Великобритании готовятся увеличить количество ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, сообщает Telegraph.

Отмечается, что в 2016 году английские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 — в Ираке. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Лондон сделает упор на действия в Сирии.

По словам собеседника Telegraph, "Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года", и это позволит перейти в наступление в Сирии. "Ракка — столица халифата", — заявил источник.

Он отметил, что Великобритания "расширит тренировки Демократических сил Сирии" и "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке. "Нам нужно будет вести диалог с русскими", — добавил собеседник издания.

Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году.

Сейчас силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию и освобождению Ракки. Битва за Мосул продолжается уже 69 дней.



