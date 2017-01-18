Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по Brexit
В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие ст.50 Лиссабонского договора
Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента. Об этом сообщают в среду британские СМИ.
Слушания проводят 11 судей. Со своей стороны, Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.
Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.
Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.
В случае, если Верховный суд обяжет правительство вынести вопрос о Brexit на рассмотрение парламента, то, как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС.
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