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Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по Brexit http://www.segodnya.ua/img/article/7895/58_main.1484760211.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/58_tn.1484760211.jpg Мир В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие ст.50 Лиссабонского договора

Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по Brexit

Сегодня, 19:23

В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие ст.50 Лиссабонского договора

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента. Об этом сообщают в среду британские СМИ.

Слушания проводят 11 судей. Со своей стороны, Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

В случае, если Верховный суд обяжет правительство вынести вопрос о Brexit на рассмотрение парламента, то, как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС.
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Источник:

Интерфакс

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