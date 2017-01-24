Верховный суд Великобритании вынес вердикт по Brexit

Процесс активации статьи 50 Лиссабонского договора, скорее всего, переносится с марта-2017 на более поздний срок

Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента. Об этом сообщают британские СМИ.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что по закону обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС, однако процесс внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента может отложить активацию статьи 50 на более поздний срок. Изначально, рассчитывая на положительный вердикт Верховного суда, Мэй планировала запустить процедуру Brexit в марте этого года.