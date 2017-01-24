Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Верховный суд Великобритании вынес вердикт по Brexit http://www.segodnya.ua/img/article/7911/89_main.1485252520.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/89_tn.1485252520.jpg Мир Процесс активации статьи 50 Лиссабонского договора, скорее всего, переносится с марта-2017 на более поздний срок

Верховный суд Великобритании вынес вердикт по Brexit

Сегодня, 12:08

Процесс активации статьи 50 Лиссабонского договора, скорее всего, переносится с марта-2017 на более поздний срок

Верховный суд Великобритании не одобрил идею премьера относительно Brexit. Фото: bet-ibc.com
Верховный суд Великобритании не одобрил идею премьера относительно Brexit. Фото: bet-ibc.com

Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента. Об этом сообщают британские СМИ.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что по закону обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС, однако процесс внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента может отложить активацию статьи 50 на более поздний срок. Изначально, рассчитывая на положительный вердикт Верховного суда, Мэй планировала запустить процедуру Brexit в марте этого года.
Великобритания, суд, ЕС, правительство, депутаты, вердикт, процесс, верховный суд, премьер-министр, мэй, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость "Верховный суд Великобритании вынес вердикт по Brexit". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Гонконг возглавляет список последние семь лет. Фото: AFP

Названы города с самым дорогим жильем в мире

Вчера, 12:29

А cамое доступное жилье, по оценке экспертов, можно найти в Расине, Бэй-Сити, Декейтере, Элмире и Ист-Страудсберге

Политика

Форум в Давосе пошел на пользу Украине

22 Января, 22:10

Самые популярные темы - президентство Дональда Трампа, Brexit и безопасность - в новой Европе и в мире

Мир

Миллионы женщин вышли на марши против Трампа. Фото: AFP

Миллионы женщин вышли на марши против Трампа

21 Января, 19:15

Акции протеста прошли в сотнях городах из разных уголков планеты

Украина

Эсминец. Фото из открытых источников

Британский эсминец впервые за 10 лет зайдет в украинский порт

21 Января, 06:30

В этом году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией

Политика

Турчинов встретился с Фаллоном. Фото: rnbo.gov.ua

Турчинов министру обороны Британии: От Украины зависит безопасность Европы

20 Января, 16:20

Британский чиновник пообещал нарастить уровень военного сотрудничества с Украиной, отмечают в СНБО

Украина

Майкл Фаллон и Степан Полторак. Фото: Twitter / UKinUkraine

Украина должна сосредоточиться на переводе армии на стандарты НАТО - Полторак

20 Января, 15:28

На встрече с Фаллоном министр обороны Украины отметил, что реформирование ВСУ зависит от реформ в экономике страны

Украина

Александр Турчинов и Майкл Фаллон. Фото: Twitter / UKinUkraine

Великобритания хочет расширить сотрудничество с Украиной в сфере оборонки

20 Января, 15:04

Глава британского оборонного ведомства сообщил в намерениях последовательно увеличивать уровень военно-техчнической помощи Украине

Мир

Фэллон. Фото: rtvi.com

Фэллон рассказал, каким будет отношение Британии к Украине после Brexit

20 Января, 11:12

По его словам, обязательства Великобритании по гарантии безопасности Европы остаются незыблемыми, как это было со времен Второй мировой войны

Мир

Brexit может сделать Британию сильной, считает Мэй. Фото: bet-ibc.com

Мэй в Давосе рассказала о своем видении будущего Великобритании после Brexit

19 Января, 14:41

Мэй отметила, что Великобритания по сути своей торговая страна, и именно выход из ЕС позволит ей стать действительно глобальным торговым игроком

Мир

Тереза Мэй. Фото: AFP

Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по Brexit

18 Января, 19:23

В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие ст. 50 Лиссабонского договора

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.