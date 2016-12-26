Версия теракта на борту Ту-154 не является основной – источник

Версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается как основная. Об этом сообщил источник в спецслужбах.

По его словам, "самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись". "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что после прилета в Адлер самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", — сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", — добавил он.

Таким образом, заключил представитель спецслужб, "на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", — подчеркнул он.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря, его обломки были найдены у побережья на глубине до 110 м. По предварительной информации, борт не сообщал о проблемах. Но эксперты отмечают, что Ту-154 был довольно старый — первый свой полет он совершил в 1983 году. В пресс-службе корпорации "Русские машины" говорят, что Ту-154 в 2014 году прошел капремонт, а в последние два года заявок на его техобслуживание не было. Следственная комиссия проверяет все версии, включая, как обычно, и теракт, однако склоняется к версии технической неисправности в качестве основной. При наборе высоты могла возникнуть поломка критического характера,. Ошибка пилотирования также не исключена. Ту-154 должен был дозаправляться в Моздоке, но из-за плохих погодных условий предпочел Сочи.



