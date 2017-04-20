Вертолет для морской пехоты США, который дороже истребителя F-35, запускают в массовое производство

CH-53K King Stallion, новый тяжелый транспортный вертолет, предназначенный для морской пехоты США, готов к массовому производству. Есть только одна проблема. Каждый такой вертолет стоит 138,5 миллионов долларов, он дороже истребителя F-35, который и так известен своей баснословной ценой, – передает Популярная Механика со ссылкой на Bloomberg.

CH-53K King Stallion может перевозить груз весом 12 тонн на расстояние до 180 км в военных условиях. Этого достаточно, чтобы перевезти два бронированных Humvee, и в три раза превышает возможности предшествующей модели CH-53E. В новом вертолете установлены инновационные редукторные технологии, на разработку которых ушло 10 лет. В King Stallion предусмотрено дистанционное управление, мощные новые двигатели и продвинутые винты четвертого поколения из композитных материалов.

Вот только эти вертолеты феноменально дорогие. 200 таких машин обойдутся в 31 миллиард долларов. В период с марта 2016 по апрель 2017 года цена вертолетов поднялась на 6,9%, причем покупателям об этом объявили только в последний момент. Теперь каждый стоит 138,5 миллионов долларов, хотя еще год назад они стоили 131,2 миллиона. Больше четверти цены пришлось на новые исследования и разработку новых технологий. Для примера новейший истребитель F-35 с вертикальным взлетом сейчас стоит 122,8 миллиона долларов.

Корпус морской пехоты планирует выкупить 200 CH-53K King Stallion в течение 13 лет. Цену могут снизить заграничные продажи, в покупке заинтересованы Германия и Япония. Но, если судить по информации с Bloomberg, в Конгрессе США ценой крайне недовольны.