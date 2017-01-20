Вещи Обамы из Белого дома вывезут около 100 человек

Около 100 человек технического персонала вывезут в пятницу из Белого дома вещи Барака Обамы и доставят туда багаж Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.

По ее данным, "операция, напоминающая военную", будет проведена в максимально короткое время, пока Обама и Трамп будут находиться на инаугурации избранного президента США на Капитолии.

Трамп принесет присягу в полдень по местному времени (20.00 мск), в ту же минуту Обама, проработавший президентом максимально разрешенные два срока, перестанет быть главой государства. В ту же минуту багаж Обамы станут грузить в большой грузовик, а другая машина привезет вещи Трампа, пишет издание.

Сотрудник Белого дома Бетти Монкман рассказала, что в таких случаях одновременно происходит множество вещей: горничные забирают белье и косметику из шкафов и ванных комнат, на кухне готовится еда. Обама и его жена Мишель уже отправили значительную часть вещей, в том числе предметы искусства, в дом в Вашингтоне, где они планируют поселиться на ближайший год. Но окончательно переезд будет завершен уже тогда, когда чета Обама покинет стены Белого дома.

Утром в день инаугурации Обама попрощается с обслуживающим персоналом Белого дома. Сразу же за этим начинает меняться обстановка дома, включая мелкие детали. Например, озабоченная здоровым питанием семья Обама всегда держит яблоки и миндаль в Овальном кабинете. Трамп любит фаст-фуд, так что ему могут пригодиться чипсы. Подобные требования заранее сообщают обслуге. Дом должен быть готов к проживанию президента и его семьи в тот же день. Так, в день первой инаугурации Обамы в 2009 году уже к вечеру были обеспечены все условия для сна семьи, включая дочерей Обамы, которым тогда было 7 и 10 лет.

Новый президент имеет право отделать комнаты своей официальной резиденции по собственному вкусу. Например, Трамп намерен заменить нынешние темно-красные шторы в Овальном кабинете на другой цвет. Сотрудники Белого дома отказались комментировать сообщения о том, что будущая первая леди и бывшая фотомодель Меланья Трамп якобы собирается отвести целую комнату для макияжа и причесок.