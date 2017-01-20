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Вещи Обамы из Белого дома вывезут около 100 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7900/23_main.1484876789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/23_tn.1484876789.jpg Мир Утром в день инаугурации Обама попрощается с обслуживающим персоналом Белого дома

Вещи Обамы из Белого дома вывезут около 100 человек

Сегодня, 04:01

Утром в день инаугурации Обама попрощается с обслуживающим персоналом Белого дома

Вещи Обамы из Белого дома вывезут около 100 человек, фото AFP
Вещи Обамы из Белого дома вывезут около 100 человек, фото AFP

Около 100 человек технического персонала вывезут в пятницу из Белого дома вещи Барака Обамы и доставят туда багаж Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.

По ее данным, "операция, напоминающая военную", будет проведена в максимально короткое время, пока Обама и Трамп будут находиться на инаугурации избранного президента США на Капитолии.

Трамп принесет присягу в полдень по местному времени (20.00 мск), в ту же минуту Обама, проработавший президентом максимально разрешенные два срока, перестанет быть главой государства. В ту же минуту багаж Обамы станут грузить в большой грузовик, а другая машина привезет вещи Трампа, пишет издание.

Сотрудник Белого дома Бетти Монкман рассказала, что в таких случаях одновременно происходит множество вещей: горничные забирают белье и косметику из шкафов и ванных комнат, на кухне готовится еда. Обама и его жена Мишель уже отправили значительную часть вещей, в том числе предметы искусства, в дом в Вашингтоне, где они планируют поселиться на ближайший год. Но окончательно переезд будет завершен уже тогда, когда чета Обама покинет стены Белого дома.

Утром в день инаугурации Обама попрощается с обслуживающим персоналом Белого дома. Сразу же за этим начинает меняться обстановка дома, включая мелкие детали. Например, озабоченная здоровым питанием семья Обама всегда держит яблоки и миндаль в Овальном кабинете. Трамп любит фаст-фуд, так что ему могут пригодиться чипсы. Подобные требования заранее сообщают обслуге. Дом должен быть готов к проживанию президента и его семьи в тот же день. Так, в день первой инаугурации Обамы в 2009 году уже к вечеру были обеспечены все условия для сна семьи, включая дочерей Обамы, которым тогда было 7 и 10 лет.

Новый президент имеет право отделать комнаты своей официальной резиденции по собственному вкусу. Например, Трамп намерен заменить нынешние темно-красные шторы в Овальном кабинете на другой цвет. Сотрудники Белого дома отказались комментировать сообщения о том, что будущая первая леди и бывшая фотомодель Меланья Трамп якобы собирается отвести целую комнату для макияжа и причесок.
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Источник:

РИА Новости

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