Вещий сон сделал жительницу Канады миллионершей (видео)
События на ТК Украина
Женщина долгое время заполняла лотерейные бланки только одной комбинацией
Вещий сон на четыре миллиона долларов. Канадка Ольга Бено выиграла кругленькую сумму в лотерею. Свой билет заполнила цифрами, которые увидела во сне 27 лет назад. И все это время заполняла лотерейные бланки только этой комбинацией. А когда узнала результаты очередного розыгрыша по телевизору, сначала не поверила. Только на следующий день, увидев цифры в газете, поняла, что стала миллионершей.
"Я надеялась, что наступит день, когда мне не будут приходить какие-то счета по кредитам или залогам. Это сказочный сон, и мне до сих пор кажется, что я сплю. Всегда следуйте за своими мечтами, и они сбудутся", – поделилась радостью Ольга Бено, победительница лотереи.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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