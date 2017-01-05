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Вещий сон сделал жительницу Канады миллионершей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/40_main.1483637881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/40_tn.1483637881.jpg Мир Женщина долгое время заполняла лотерейные бланки только одной комбинацией

Вещий сон сделал жительницу Канады миллионершей (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:36

Женщина долгое время заполняла лотерейные бланки только одной комбинацией


Вещий сон на четыре миллиона долларов. Канадка Ольга Бено выиграла кругленькую сумму в лотерею. Свой билет заполнила цифрами, которые увидела во сне 27 лет назад. И все это время заполняла лотерейные бланки только этой комбинацией. А когда узнала результаты очередного розыгрыша по телевизору, сначала не поверила. Только на следующий день, увидев цифры в газете, поняла, что стала миллионершей.

"Я надеялась, что наступит день, когда мне не будут приходить какие-то счета по кредитам или залогам. Это сказочный сон, и мне до сих пор кажется, что я сплю. Всегда следуйте за своими мечтами, и они сбудутся", – поделилась радостью Ольга Бено, победительница лотереи.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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