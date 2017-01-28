Вице-президент США Пенс привел к присяге министра обороны Мэттиса

Сегодня, 01:58

Церемония прошла в здании Пентагона

Вице-президент США Пенс привел к присяге министра обороны Мэттиса, фото AFP
Вице-президент США Пенс привел к присяге министра обороны Мэттиса, фото AFP

 Вице-президент США Майкл Пенс в пятницу привел к присяге нового министра обороны Джеймса Мэттиса.

Церемония прошла в здании Пентагона. На ней присутствовал президент США Дональд Трамп.

"Мэттис посвятил свою жизнь этой стране. Он человек чести и человек абсолютного действия. Он любит действовать", — сказал Трамп, обращаясь к собравшимся.

Президент также выразил уверенность в том, что "мир стал более безопасным и процветающим благодаря США".

Данная церемония носила формальный характер. Сенат утвердил Мэттиса в новой должности 20 января – в день инаугурации нового президента. Тогда же Трамп подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост главы Пентагона. В соответствии с действующим законодательством должность министра обороны США гражданская. Ее может занимать бывший военный, но не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Генерал Мэттис вышел в отставку только в 2013 году, в связи с чем и потребовалось специальное разрешение сената, подтвержденное президентом страны.

Это лишь второй случай за последние 70 лет, когда сенат дает подобное разрешение отставному военному. В последний раз оно было дано генералу Джорджу Маршаллу, который работал в администрации президента Гарри Трумэна в начале 1950-х годов.

Мэттису 66 лет. С 1969 года он служил в морской пехоте, дослужился до звания четырехзвездного генерала. Коллеги дали ему прозвище "Бешеный пес".

Мэттис участвовал в операции "Буря в пустыне" (1990-1991 годы), в военных операциях в Афганистане и Ираке. С 2010 года до отставки в 2013 году возглавлял Центральное командование ВС США.
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Источник:

РИА Новости

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