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Видео ужасного падения горнолыжницы на скорости 100 км/ч (видео)

Сегодня, 11:56

Надя Фанкини вылетела с трассы и была эвакуирована на вертолете


Итальянская горнолыжница Надя Фанкини упала во время второй тренировки перед стартом соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте.

Фанкини вылетела с трассы на скорости более 100 км/ч. После падения спортсменку эвакуировали с помощью вертолета. Тренировки временно прерваны.
видео, горные лыжи, зимние виды спорта

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Источник:

YouTube

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