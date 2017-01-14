Видеохит: на борту самолета подрались пассажиры (видео)

На борту самолета авиакомпании Middle Eastern Airlines произошла драка, воздушному судну, которое направлялось из Бейрута в Лондон, пришлось экстренно приземлиться в Стамбуле.

На видео видно, как пожилой мужчина бьет молодого человека, после чего начинается потасовка. Экипаж и пассажиры пытались разнять дерущихся.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Delta Air Lines, который следовал рейсом из Лос-Анджелеса в Миннеаполис, стюардессы устроили дебош.

Между бортпроводницами начался кулачный бой. Конфликт произошел из-за разногласий касательно рабочего процесса. Одна из пассажирок попыталась вмешаться в драку и в результате получила травму.