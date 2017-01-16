Видеошок: сноубордист устроил лавину (видео)

Ролик почти за сутки набрал более шести миллионов просмотров, и почти 30 тысяч комментариев

В сети появилось захватывающее видео, как сноубордист спускаясь с горы на доске, неожиданно совершил обвал снега и вместе с ним слетел с горы. Соответствующее видео было выложено в Facebook.

Всего в спуске участвовали трое лихачей, однако одному из них повезло меньше остальных. Когда парень спускался с горы, решил притормозить и остановиться на склоне, однако он не ожидал, что неожиданно огромное количество снега откололось от склона и вместе со сноубордистом полетели вниз.

Мини лавина не нанесла серьезного вреда спортсмену и он отделался лишь испугом.

Стоит отметить, что ролик набрал сумасшедшую популярность в сети, где чуть мене, чем за сутки, он набрал более шести миллионов просмотров и почти 30 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер Кейси Нейстат построил дрон, способный поднимать вес человека, и прокатился с его помощью на сноуборде. После этого Нейстат несколько раз пролетел на дроне над горнолыжным комплексом.