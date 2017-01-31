Видеошок: в Татарстане тысячи людей устроили жуткую давку на розыгрыше машины (видео)

Одна из участниц едва не погибла, когда под наиском людей отвалились перила эскалатора

В Набережных Челнах Республики Татарстан РФ более 3 тысяч человек устроили давку во время розыгрыша призов от сети магазинов косметики. Об этом сообщает ryb.ru.

Организаторы разыгрывали автомобиль, смартфоны, планшеты и подарочные сертификаты, но не учли количество человек, решивших принять участие в акции. В ожидании конкурса посетители заняли все этажи и эскалаторы.

Сообщается, что во время мероприятия едва не погибла одна из участниц — девушку прижали к перилам эскалатора, и они сломались, не выдержав натиска людей.

Автомобиль выиграла молодая пара. Большинство посетителей сошлись во мнении, что организаторы должны были выбрать другой способ разыграть призы.

Видео: YouTube