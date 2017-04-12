Визит Тиллерсона в Москву станет испытанием для новой внешней политики США – Rzeczpospolita

Сегодня, 17:42

Как отмечается, Асад стал "врагом №1" для Вашингтона, отношение к нему начинает определять позицию США в отношении других стран

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Редко так случается, чтобы первый визит главного дипломата приходился на такой невыгодный момент, как визит Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Кроме того, на него возложена неблагодарная миссия: он должен убедить Кремль отказаться от поддержки сирийского диктатора Башара Асада. Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет обозреватель Ежи Хащинский, передает ZN.ua.

Как пишет автор, задача Тиллерсона фактически заключается в том, чтобы заставить Россию отказаться от ключевой для нее политики. Благодаря поддержке режима Башара Асада небольшими военными силами она смогла вернуть себе роль на политической арене Ближнего Востока и мира, а также заставила россиян почувствовать, что их страна вернула себе "величие". За день до приезда в Москву Тиллерсон на встрече министров иностранных дел стран G7 сказал, что "времена правления семьи Асада подходят к концу". А Россия должна выбрать: или она останется на стороне сирийского диктатора, Хезболлы и Ирана, или вместе с Западом позаботится о будущем Сирии.

"Способ, в который новоиспеченный дипломат Тиллерсон повторит все это Сергею Лаврову (главе дипломатии России уже 13 лет), а может и самому Владимиру Путину (который правит Россией уже 17 лет), станет испытанием для новой внешней политики США, которая зародилась неделю назад после химической атаки сирийских войск против контролируемого оппозиционерами города Хан-Шейхун", – пишет обозреватель.

Асад стал "врагом №1" для Вашингтона. Отношение к нему начинает определять позицию США в отношении других стран. Положительным следствием американского ракетного удара по военной базе Асада стало то, что это объединило Запад вокруг Америки и Трампа. Встреча министров иностранных дел G7 показала, что важнейшие страны ЕС поддерживают отстранение Асада от власти. Но при этом, они не хотят наказывать Кремль за поддержку его преступлений.

"Отобьет ли это желание у Тиллерсона выступить с жесткой позицией в Москве? Надеюсь, что нет", – пишет польский обозреватель

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что режим сирийского лидера Башара Асада совершил серьезные преступления против мирного населения, поэтому РФ следовало бы прекратить его поддержку и стать на правильную сторону истории.
россия, Сирия, США, трамп, Тиллерсон

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