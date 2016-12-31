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Визы спорта-2016: 68 главных событий в мире, которые не обошлись без украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7848/16_main.1483117294.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/16_tn.1483117294.jpg Мир Наши спортсмены прославляли страну по всему миру

Визы спорта-2016: 68 главных событий в мире, которые не обошлись без украинцев

Сегодня, 17:18

Наши спортсмены прославляли страну по всему миру

Визы спорта-2016: 68 главных событий в мире, которые не обошлись без украинцев

Безвизовый режим к нам в этом году так и не пришел, но украинские спортсмены поездили по миру будь здоров! И почти с каждого континента наши представители возвращались с яркими впечатлениями, а иногда даже с медалями.

"Сегодня" составила карту "завоеваний" украинских спортсменов в уходящем 2016 года. В списке оказалось 68 запоминающихся событий – от медалей на Олимпиаде-2016 до увольнения единственного украинского тренера в топ-чемпионатах Виктора Скрипника.

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спорт, украинские спортсмены

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Сегодня | Спорт

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