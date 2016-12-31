Визы спорта-2016: 68 главных событий в мире, которые не обошлись без украинцев

Безвизовый режим к нам в этом году так и не пришел, но украинские спортсмены поездили по миру будь здоров! И почти с каждого континента наши представители возвращались с яркими впечатлениями, а иногда даже с медалями.

"Сегодня" составила карту "завоеваний" украинских спортсменов в уходящем 2016 года. В списке оказалось 68 запоминающихся событий – от медалей на Олимпиаде-2016 до увольнения единственного украинского тренера в топ-чемпионатах Виктора Скрипника.