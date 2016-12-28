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Владельцы "Лестера" выделят 37 миллионов долларов на спасение команды в Премьер-лиге http://www.segodnya.ua/img/article/7838/57_main.1482918981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/57_tn.1482918981.jpg Мир Тренер в январе получит средства на усиление состава

Владельцы "Лестера" выделят 37 миллионов долларов на спасение команды в Премьер-лиге

Сегодня, 11:56

Тренер в январе получит средства на усиление состава

Клаудио Раньери получит средства на усиление команды. Фото AFP
Клаудио Раньери получит средства на усиление команды. Фото AFP

Руководство "Лестер Сити" полностью поддерживает главного тренера команды Клаудио Раньери и намерено зимой выделить более 30 миллионов фунтов стерлингов (почти 37 миллионов долларов) на покупку новых футболистов для усиления состава и выправления ситуации в чемпионате Англии.

"Лестер", в минувшем сезоне впервые в истории ставший чемпионом Англии, в нынешнем чемпионате после 18 туров идет на 16-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе с отрывом от "зоны вылета" на три балла.

Как сообщается, футболисты будут приобретаться по личному распоряжению Раньери, который планирует усилить команду как минимум тремя новичками. По информации издания, первым новичком команды уже на первой неделе января должен стать опорный полузащитник бельгийского "Генка" Уилфред Ндиди, с которым "лисы" намерены подписать пятилетний контракт и заплатить его клубу компенсацию в 14 миллионов фунтов.

В последние 12 месяцев скауты "Лестера" следили за английским защитником Майклом Кином, который в данный момент выступает за "Бернли", но, по данным издания, сейчас клуб намерен сосредоточить внимание на иностранном трансферном рынке.
чемпионат Англии, Клаудио Раньери, Лестер

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Источники:

РСпорт, The Telegraph

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