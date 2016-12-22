Владимир Кличко встретился с фанаткой, которой 111 лет
Через четыре месяца украинский супертяжеловес попробует вернуть себе титулы чемпиона мира
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко встретился со своей самой пожилой фанаткой.
"Это было наше Рождественское желание – встретиться. Моя самая пожилая фанатка Фрау Смуда подтвердила: "Успех обучаем!". Кстати, Фрау Смуде 111 лет и, надеюсь, еще много впереди!", – прокомментировал Владимир.
29 апреля Владимир Кличко проведет бой против британца Энтони Джошуа за титулы IBF и WBA. Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, арена во время боя будет вмещать 90 тысяч зрителей. Первые 50 тысяч билетов разошлись в первый же день продаж.
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