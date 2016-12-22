Владимир Кличко встретился с фанаткой, которой 111 лет

Через четыре месяца украинский супертяжеловес попробует вернуть себе титулы чемпиона мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко встретился со своей самой пожилой фанаткой.

"Это было наше Рождественское желание – встретиться. Моя самая пожилая фанатка Фрау Смуда подтвердила: "Успех обучаем!". Кстати, Фрау Смуде 111 лет и, надеюсь, еще много впереди!", – прокомментировал Владимир.

29 апреля Владимир Кличко проведет бой против британца Энтони Джошуа за титулы IBF и WBA. Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, арена во время боя будет вмещать 90 тысяч зрителей. Первые 50 тысяч билетов разошлись в первый же день продаж.