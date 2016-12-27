Владислав Ващук: "Онищенко хотел, чтобы в "Арсенале" играли Милевский и Алиев"

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук продолжает публиковать свои воспоминания. На этот раз речь пойдет о про Александра Онищенко, Игоря Коломойского и киевский "Арсенал".



"Последние две недели, листая ленту Фейсбука, я только удивлялся – как причудливо заплетаются узоры медиапространства. Онищенко, Коломойский … Коломойский, Онищенко… Поэтому долго думал – стоит ли описывать все, что тогда произошло с "Арсеналом". Потом решил – стоит.



Тайны особой в ситуации нет, да и не было. Все, что я сейчас напишу – озвучивалось в эфире, мелькало в многочисленных интервью. Так что тех, кто надеется на сенсацию, я разочарую – это всего лишь мой взгляд на то, что произошло, не более. Кусок моей жизни.

Февраль 2013. Футбольная карьера давно окончена. Позади – запорожский "Металлург". Два месяца пребывания в клубе в непонятном для всех качестве "консультанта президента" – памятны только приобретенными в это время друзьями. Для профессионального роста, конечно же, толка никакого. Окончание игровой карьеры – сложный период для всех спортсменов. Об этом напишу отдельный пост, если смогу – тема очень тяжелая.

Ну а сейчас о том – почему у меня после 2013 года не было и не будет карточки "Приватбанка".

И о том – как связаны между собой два самых медийных персонажа последней недели.

С Сашей Онищенко я знаком лет двадцать. Еще с тех пор, как он был Кадыровым. Позвонил ему по своему вопросу – детскому турниру, а в ответ: "О! На ловца и зверь бежит… Заедь ко мне в офис – есть тема для разговора…"

Из кабинета я вышел слегка ошарашенный – Онищенко забирает киевский "Арсенал". И заниматься командой буду я. Из приятного – я рулю ситуацией как хочу, сам придумываю себе должность, сам определяю основные направления развития команды, сам занимаюсь всеми вопросами, начальства у меня нет, кроме Онищенко, естественно.



Из неприятного – документы на команду не переданы, будут переданы позже. У нас остается Головко в качестве генерального, печать и право подписи пока у него.



У команды есть семь оставшихся игроков, главный тренер и микроавтобус "Хюндай". Место в высшей лиге. Все.

Когда я читал тогда, что Александр Онищенко купил клуб за двадцать миллионов долларов – было смешно. Нечего там было покупать. Даже за миллион. Даже за полмиллиона. Гривен, не долларов.



На клубе висел сумасшедший долг в 360 миллионов гривен. Я не сразу начал вникать что это за долг и откуда он взялся . Сказали – уберут, там уже договорились, ну и ладно.



Мне присвоили статус спортивного директора. Передо мной стояла нереальная задача – за две недели собрать команду высшей лиги. За две недели сделать работу, на которую должно уходить несколько лет. Я взялся за телефон… Не зря же я столько лет провел в футболе – связи есть везде…



Это было круто. Нет, не так – это было мега круто! Огромнейшее количество информации просто лавиной обрушилось на меня. Я же всегда был на поле, максимум – видел работу тренеров, с деятельностью спортивных менеджеров сталкивался мало. Сутки стали двадцативосьмичасовыми, по моему ощущению, столько было работы. Но я кайфовал – не думаю, что кто-то еще в украинском футболе делал команду высшей лиги за две недели. Фантастический случай. Бывает раз в жизни – и спасибо, что произошел.

В конце февраля "Арсенал" (Киев) улетел в Турцию на сборы. С которых вернулась полноценная команда.

Настроен был Александр Романович вполне серьезно. Он не требовал немедленного чемпионства и еврокубков, и готов был тратить деньги на команду. Для человека, только пришедшего в футбол, это было более чем адекватное поведение.



Мне была дана полная свобода в подборе игроков, Онищенко только высказал желание, чтобы в команде играли Милевский и Алиев. Алиев отказался сразу, даже не обговаривая условий, а с Милевским Онищенко даже общался лично, но уговорить Артема не смог.

Не хочу вдаваться во все подробности, могу сказать только одно – по итогам первого круга "Арсенал" финишировал на восьмом месте, в середине турнирной таблицы. Не упав ни на одну строчку. Те, кто понимают, что такое – только собранная команда, поймут чего это стоило всем – тренеру, руководству, футболистам… Спасибо тем, кто тогда разделил со мной все происходящее, я искренне благодарен за работу и терпение.



Но вернемся к документам "Арсенала". Вернувшись в Киев, я поднял вопрос – когда же будут переданы все полномочия. Головко кивал на Рабиновича, тот обещал, что вот-вот, но картина стала проясняться очень неприглядная…



Когда Онищенко сказал, что забирает клуб даром, я удивился – с чего это Рабинович проявляет такую щедрость. Потом стали всплывать долги – один за другим… А триста шестьдесят миллионов – это то ли кредит, взятый Рабиновичем у "Приватбанка", то ли налоговые обязательства… Двенадцать с половиной миллионов клуб был должен одной из авиакомпаний Коломойского – судя по всему, команда на все тренировки летала самолетом, никак иначе… И это я молчу про долги по зарплате футболистам, бог знает с каких времен… Да что там – команда должна даже за аренду офиса, принадлежащего, по странному стечению обстоятельств, одной из фирм Рабиновича… И это так, надводная часть айсберга…



Где-то через месяц Рабинович озвучил, что решить вопрос с документами он не может, потому что документов у него уже несколько лет как нет, документы у "Привата".



Забирая клуб, Онищенко, конечно же знал, что Рабинович фактически уже не владелец клуба. Какие гарантии тогда дал Александру Романовичу Игорь Валерьевич – я только догадываюсь. Наверняка речь шла о честном слове.



Я не юрист, но первый вопрос, который я задал – ок, я понимаю, что долги обещают убрать, но как это будет проходить на практике? Никто не ответил. И не смог ответить на протяжении шести месяцев.



Онищенко был готов содержать команду, если ее ему отдадут, но не готов был платить за мифические долги, которых команда, вобщем-то, и не делала. Тем более, что ни фактически, ни юридически – команда ему пока не принадлежала. Любая проплата, заходившая на клуб, тут же теряла 20% – Головко начинал проплачивать "канцелярские расходы", аренду офиса и т.д... Тут же появились задолженности по зарплате футболистам и работникам клуба.



Подняли вопрос о том, чтобы хотя бы поменять директора, пока меняется собственник – "нет, что вы – невозможно"...



А особенно хотелось бы увидеть в реальности документы клуба, который Онищенко продолжал содержать ежемесячно. Кроме меморандума о намерениях, склепанного на скорую руку, – ни одной бумажки.



К концу лета окончательно стало ясно – переоформления согласно обговоренных условий не будет.



"Привату" совсем не интресно забирать свои долги, списанные на "Арсенал". Клуб должен быть обанкрочен – и точка. Онищенко со своим неожиданно проснувшимся интересом к футболу совсем не входил в планы "Привата".

Понять Онищенко, отказавшегося дальше спонсировать чужой, по сути, клуб – может кто угодно.

Если честно, то я пытался спасти "Арсенал" до последнего. Несколько раз встречался с Коньковым, тогдашним главой ФФУ, тот даже задавал вопрос относительно киевского "Арсенала" президенту Януковичу, во время одного из матчей сборной. Виктор Федорович ничего не ответил – было неинтересно, значит.

Я приобрел неоценимый опыт. Узнал очень много нового и интересного про закулисную жизнь многих украинских футбольных клубов премьер-лиги. Нажил как друзей, так и врагов, причем ничего особо не делая – просто честно выполняя свою работу.



К вопросу о том, заработал ли я в "Арсенале" денег. Нет. Не заработал. А еще я хочу сказать несколько слов о главном тренере "Арсенала" – Юрии Бакалове. Я не знаю, как он ко мне относился и относится – но он заслужил мое несомненное уважение своим отношением к команде. Когда тренер говорит – "я должен получать зарплату так же, как и вся команда, если не платите футболистам – то и мне не надо" – это дорогого стоит. Есть такое понятие – футбольный человек. Юрий Бакалов – футбольный человек. И как истинный капитан, был с командой до конца на тонущем корабле, не требуя для себя особых условий и не отделяя себя от всех.

Прошло время. "Арсенал" благополучно похоронили. "Приват" национализировали. Саня Онищенко дает показания по "Скайпу"… Вадим Рабинович – депутат от "Оппоблока", ну а Коломойский… Коломойскому лучше всех – где-то в Швейцарии.



Так что жизнь – интересная штука, как ни крути.



Только вот пообщался с людьми из ФК "Днепр" – услышал очень знакомые вещи…

Что касается "Арсенала" – то это школа. Хорошая школа. Но тогда, осенью тринадцатого – я не знал, что ждет впереди. Что вскоре произойдет событие, которое разделит жизнь на "до" и "после"… И я четко пойму – кто друг, кто враг. В чем жизненные ценности. И куда идти дальше…"