Власти Австралии забеспокоились из-за ядерной программы КНДР

Ким Чен Ын стремится к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, уверены в австралийском МИДе

Ядерная программа КНДР представляет серьезную угрозу для Австралии. Об этом заявила глава австралийского МИД Джули Бишоп в интервью радио ABC.

"Угроза со стороны Северной Кореи региону и всему миру значительно возросла, и любая эскалация напряженности будет вызвана провокационным поведением (Пхеньяна)", – отметила Бишоп.

Она подчеркнула, что Северная Корея стремится получить в свое распоряжение ядерное оружие.

"Мы убеждены в том, что Ким Чен Ын откровенно стремится к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной доставить ядерный груз до территории Соединенных Штатов. Это будет означать, что в пределах досягаемости окажется и Австралия", – считает Бишоп.

"Если мы не предотвратим такое развитие событий, то возникнет серьезная угроза безопасности и стабильности нашего региона, что неприемлемо", – указала глава МИД Австралии.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. Военно-морские силы США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.