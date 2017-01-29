Власти Барселоны хотят уменьшить поток туристов

Сегодня, 06:14

В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Церковь Святого Семейства (Саграда Фамилия), Барселона. Фото: AFP
Церковь Святого Семейства (Саграда Фамилия), Барселона. Фото: AFP

Власти Барселоны (Испания) могут принять закон, ограничивающий количество мест для туристов в объектах размещения и запрещающий строительство новых отелей. Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение связано с возрастающим туристическим потоком, который доставляет неудобства местным жителям. По данным издания, в прошлом году город с населением в 1,6 млн человек посетили 32 млн туристов.

Общественные организации и жители Барселоны организуют акции протеста, требуя остановить спекуляцию недвижимостью, которая приводит к росту цен для самих горожан. Они также заявляют, что работа в туристической отрасли слишком низко оплачивается, отмечает издание.

Новый закон ограничит количество мест, предлагаемых отелями и апартаментами, а также наложит мораторий на строительство новых отелей и выдачу лицензий на туристические квартиры.

По оценке экспертов, в Барселоне сейчас 75 тыс. мест в гостиницах и около 50 тыс. в лицензированных туристических квартирах, причем еще столько же мест в квартирах предлагается нелегально.

____02Церковь Святого Семейства (Саграда Фамилия) – одна из главных достопримечательностей Барселоны. Фото: AFP
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Интерфакс

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