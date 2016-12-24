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Власти Дамаска заявили, что повстанцы отравили воду дизельным топливом http://www.segodnya.ua/img/article/7826/51_main.1482542122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/51_tn.1482542122.jpg Мир Кроме того, повстанцы обстреляли Алеппо, трое погибших

Власти Дамаска заявили, что повстанцы отравили воду дизельным топливом

Сегодня, 03:15

Кроме того, повстанцы обстреляли Алеппо, трое погибших

Дамаск, фото AFP
Дамаск, фото AFP

Повстанцы отравили источники воды в окрестностях Дамаска дизельным топливом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей города, передает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что в город временно ограничена подача воды, а горожане пользуются накопленными запасами.

"Власти будут использовать запасы воды до тех пор, пока проблема не будет решена", – поясняется в заявлении.

Кроме того, вооруженные повстанцы, оппозиционные властям Сирии, обстреляли Алеппо. В результате трое человек погибли, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По информации издания, обстрелу подвергся юго-западный район Алеппо Аль-Хамдани.

Напомним, бои за Алеппо продолжаются между армией Асада и повстанцами начиная с 2012 года. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.

Последние бои за восточную часть Алеппо сопровождались большими жертвами со стороны мирного населения. В ООН заявили, что сирийские правительственные войска и иракские боевики, воюющие на их стороне, убили 82 мирных жителей Алеппо. Бойцы врывались в дома и убивали жителей.
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