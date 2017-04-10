Власти Израиля призывают своих граждан покинуть Синай

Синайский полуостров – популярное туристическое направление у израильтян: в 2017 году его уже посетили 17 тыс. граждан Израиля

Власти Израиля рекомендовали своим гражданам, находящимся на Синае, вернуться в страну из-за взрывов в Египте. Об этом сообщает The Times of Israel.

Подобную рекомендацию израильские власти выносили и в прошлом месяце. В этот раз предупреждение появилось за день до начала празднования Песаха. Синайский полуостров популярное туристическое направление у израильтян: в 2017 году его уже посетили 17 тыс. граждан Израиля.

По данным министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере, 71 человек получил травмы в результате взрыва в городе Танта, и еще 35 – в результате взрыва в Александрии. Взрывы прогремели, когда прихожане собрались в церквях по случаю Вербного воскресенья. Впоследствии, по данным государственных СМИ, силы безопасности страны обезвредили два взрывных устройства у мечети в городе Танта.

Власти Египта привели силы безопасности к боевой готовности. В стране объявили трехдневный траур. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".