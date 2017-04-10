Власти Израиля призывают своих граждан покинуть Синай

Сегодня, 02:51

Синайский полуостров – популярное туристическое направление у израильтян: в 2017 году его уже посетили 17 тыс. граждан Израиля

Израиль. Фото: mignews.com
Израиль. Фото: mignews.com

Власти Израиля рекомендовали своим гражданам, находящимся на Синае, вернуться в страну из-за взрывов в Египте. Об этом сообщает The Times of Israel.

Подобную рекомендацию израильские власти выносили и в прошлом месяце. В этот раз предупреждение появилось за день до начала празднования Песаха. Синайский полуостров популярное туристическое направление у израильтян: в 2017 году его уже посетили 17 тыс. граждан Израиля.

По данным министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере, 71 человек получил травмы в результате взрыва в городе Танта, и еще 35 – в результате взрыва в Александрии. Взрывы прогремели, когда прихожане собрались в церквях по случаю Вербного воскресенья. Впоследствии, по данным государственных СМИ, силы безопасности страны обезвредили два взрывных устройства у мечети в городе Танта.

Власти Египта привели силы безопасности к боевой готовности. В стране объявили трехдневный траур. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
Египет, Израиль, теракт
Все новости по теме Теракты в мире.

Вы сейчас просматриваете новость "Власти Израиля призывают своих граждан покинуть Синай". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Место теракта. Фото: AFP

Теракты в Египте: число погибших увеличилось до 45 человек

Сегодня, 00:50

По данным министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере, 71 человек получил травмы в результате взрыва в городе Танта, и еще 35 - в результате взрыва в Александрии

Мир

Акция в Стокгольме. Фото: AFP

В Стокгольме тысячи людей вышли на "Lovefest" после атаки террориста

Сегодня, 00:33

В акции, по предварительным данным, приняли участие более 20 тысяч человек

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп прокомментировал теракты в Египте

Вчера, 23:59

Президент США уверен, что египетские власти справятся с ситуацией

Мир

Место теракта. Фото: AFP

Теракт в столице Швеции совершил выходец из Узбекистана - СМИ

Вчера, 23:42

По данным шведской полиции, Рахмат Акилов симпатизирует экстремистским организациям, в том числе "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Мир

Место теракта. Фото: AFP

Президент Египта привел армию в повышенную готовность

Вчера, 23:08

Египетский лидер приказал незамедлительно развернуть армейские подразделения и оказать посильную помощь полиции в охране жизненно важных объектов

Мир

В Египте произошли теракты. Фото: AP

Теракты в Египте: в стране на три месяца ввели режим ЧП

Вчера, 22:51

Абдель Фаттах ас-Сиси назвал это вынужденным решением

Мир

Место теракта. Фото: AFP

Украинцы не пострадали в результате теракта в Александрии – МИД Украины

Вчера, 21:06

Как сообщалось, в Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы

Мир

Место теракта. Фото: AFP

Взрывы в Египте: число погибших возросло до 40 - СМИ

Вчера, 20:48

По меньшей мере, 113 человек травмированы в результате взрывов в городе Танта и Александрии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования