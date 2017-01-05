Власти Китая ограничат расходы футбольных клубов на покупку легионеров

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты

Государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая намерено ограничить расходы футбольных клубов страны на трансферы и зарплаты легионеров.

"Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков", – сказано в заявлении.

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из "Боки Хуниорс" в "Шанхай Шеньхуа", стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать 37,5 млн евро в год.

Также в Китае в настоящее время выступают такие известные игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.