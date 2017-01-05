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Власти Китая ограничат расходы футбольных клубов на покупку легионеров http://www.segodnya.ua/img/article/7858/22_main.1483632033.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/22_tn.1483632033.jpg Мир В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты

Власти Китая ограничат расходы футбольных клубов на покупку легионеров

Сегодня, 17:56

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты

Карлос Тевес зарабатывает больше всех в мировом футболе
Карлос Тевес зарабатывает больше всех в мировом футболе

Государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая намерено ограничить расходы футбольных клубов страны на трансферы и зарплаты легионеров.

"Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков", – сказано в заявлении.

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из "Боки Хуниорс" в "Шанхай Шеньхуа", стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать 37,5 млн евро в год.

Также в Китае в настоящее время выступают такие известные игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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