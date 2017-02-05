Власти Румынии пошли на уступки демонстрантам

Сегодня, 18:21

Скандальные изменения в Уголовный кодекс вносить не будут

Власти пошли на уступки. Фото: AFP
Власти пошли на уступки. Фото: AFP

Правительство Румынии отменило в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, которое привело к массовым протестам по всей стране, сообщает Корреспондент со ссылкой на Romania TV.

Как заявил накануне в субботу премьер Румынии Сорин Гриндяну, он решил пойти на такой шаг чтобы не углублять раскол в обществе.

Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, декриминализировавшее ряд преступлений и позволявшее многим коррупционерам избежать ответственности. Постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем. Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

Постановление правительства вызвало массовые протесты по всей стране.
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