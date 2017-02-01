Власти США отчитались о первых итогах действия резонансного указа Трампа

Согласно указу президента США, во въезде в страну отказали более 700 иностранцам, для более чем 1 тыс. человек сделано исключение

Власти США за первые дни действия миграционного указа, согласно которому запрещен въезд в страну некоторым категориям иностранных граждан, отказали во въезде более 700 человек, и более чем для 1 тыс. человек сделали исключение. Такая статистика таможенной и пограничной службы приводится на сайте Министерства внутренней безопасности США (DHS), передает РБК.

Согласно данным на 30 января, в отношении 721 человека были выданы рекомендации в отказе брать их на борт. В свою очередь, для 1059 законных постоянных жителей (LPR) и 75 обладателей виз были сделаны исключения – все они были допущены к въезду.

Ранее сообщалось, что вопреки этому же указу Трампа в США будут допущены около 900 беженцев. Об этом, как сообщает Bloomberg, рассказал на пресс-конференции представитель таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан.

Он сообщил, что 872 беженца, которые уже были готовы к переезду, и его отмена могла бы вызвать "неоправданные трудности", получат право на въезд. По словам Макалинана, эти 872 беженца прибудут в США на этой неделе. На сайте министерства внутренней безопасности уточняется, что DHS совместно с Госдепом будет рассматривать ситуацию с каждым из этих беженцев и принимать по каждому из них дальнейшее решение.

Иммиграционный указ Трамп подписал 27 января. С этого момента, согласно документу, в США на 120 дней был ограничен въезд для всех беженцев и бессрочно — для беженцев из Сирии. Также на 90 дней было запрещено посещать США представителям шести стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.